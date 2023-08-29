В Джалилабадском районе скончался новорожденный.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, в прокуратуре Джалилабадского района проводится расследование по факту смерти ребенка жительницы Джалилабадского района Фирузы Агаевой 1993 года рождения.

Как передает АПА, ребенок, родившийся в ЦРБ 22 августа, скончался 28 августа, когда роженица была выписана и находилась у себя дома.