https://news.day.az/society/1593276.html В Джалилабадском районе скончался новорожденный
В Джалилабадском районе скончался новорожденный
В Джалилабадском районе скончался новорожденный.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, в прокуратуре Джалилабадского района проводится расследование по факту смерти ребенка жительницы Джалилабадского района Фирузы Агаевой 1993 года рождения.
Как передает АПА, ребенок, родившийся в ЦРБ 22 августа, скончался 28 августа, когда роженица была выписана и находилась у себя дома.
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