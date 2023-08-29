https://news.day.az/society/1593311.html Чиновник попался на содействии незаконному ввозу автомобилей
Чиновник попался на содействии незаконному ввозу автомобилей
По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуратуре Азербайджана, на основании информации, полученной от Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана о незаконных действиях эксперта Центрального управления таможенной экспертизы Аслана Байрамова, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета Азербайджана.
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