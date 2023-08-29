ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) готовит оптимальное расписание движения пассажирских поездов Баку - Сумгайыт - Баку.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Oхu.Az сообщила руководитель пресс-службы АЖД Санубер Назарова.

Она заявила, что дневные рейсы в обоих направлениях приостановлены.

"Дневные рейсы по направлению Баку - Пиршаги приостановлены. Речь идет о работе поездов, отправляющихся со станции Баку в 13:30 и со станции Пиршаги в 14:30. Технический перерыв был сделан в связи с инфраструктурными работами. Уже готовится оптимальное расписание движения пассажирских поездов на предстоящий новый учебный год. Как только оно подтвердится, общественность будет подробно проинформирована об этом", - сказала она.

Отметим, что в последнее время количество пассажиров в поездах увеличилось.