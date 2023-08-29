Центр интеллектуального управления транспортом обращается к водителям

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обратился к водителям, пользующимся мобильным телефоном за рулем, передает Day.Az.

В обращении говорится:

"Использование некоторыми водителями мобильных телефонов за рулем приводит к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП). Были случаи, когда водители по этой причине сбивали на пешеходном переходе граждан. Использование мобильного телефона за рулем отвлекает внимание водителя, вследствие чего происходят ДТП. Центр интеллектуального управления транспортом представляет подготовленный для водителей просветительский видеоролик".