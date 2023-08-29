Осуществляется переход Государственной программы по развитию социальных услуг на новый этап

Утвержденная распоряжением Президента Ильхама Алиева "Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы" предусматривает переход к новому этапу развития системы социального обслуживания в Азербайджане.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что согласно распоряжению, министерство будет координировать реализацию мероприятий, предусмотренных данной программой.

Основными целевыми показателями программы являются - формирование системы социальных услуг и квалифицированного кадрового потенциала в этой области, расширение охвата социальных услуг, обеспечение их адресности и доступности к качественным услугам, повышение уровня удовлетворенности населения.

Ожидается, что в результате реализации мер, предусмотренных Государственной программой, к концу 2026 года будет совершенствоваться законодательная база по системе социального обслуживания, увеличиваться количество и качество предоставляемых услуг уязвимым группам населения. А также регулярно проводимые профилактические абилитационные и реабилитационные мероприятия позволят сократить число лиц, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.

Также меры, которые будут приняты по программе, приведут к усилению конкурентной среды с увеличением предложения услуг. Это, в свою очередь, положительно скажется на качестве данных услуг. Предполагается ежегодное увеличение количества проектов, реализуемых в сфере социального обслуживания по государственному заказу, а также создание единого информационного пространства в сфере социального обслуживания с применением инновационных технологий.

Новая государственная программа предусматривает совершенствование, а также внедрение новых электронных услуг в сфере социального обслуживания, адаптацию инфраструктуры социального обслуживания к современному международному опыту, продолжение сотрудничества с институтами гражданского общества в организации социального обслуживания, расширение государственно-частного партнерства в этой сфере.

Напомним, что "Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы" утверждена 28 августа соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.