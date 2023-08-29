В Баку обнаружена граната - ФОТО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпаса в районе поселка Шувелян Хазарского района города Баку.
Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.
После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпас, обнаруженный во время осмотра места происшествия, представляет собой ручную гранату F-1, пригодную для боевого применения.
Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.
В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.
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