В Хачмазе задержан мужчина, выстреливший в односельчанина

29 августа около 08:00 в Хачмазский РУП поступила информация о том, что житель Хачмаза Сейидага Ахмедов получил ранение в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе предварительного расследования установлено, что С.Ахмедов был ранен из охотничьего ружья жителем района Рагифом Манафовым.

Р.Манафов был задержан сотрудниками полиции, у него изъяли оружие, которое он использовал при совершении преступления.

По факту возбуждено уголовное дело.