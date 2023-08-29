https://news.day.az/society/1593385.html В Хачмазе задержан мужчина, выстреливший в односельчанина
В Хачмазе задержан мужчина, выстреливший в односельчанина
29 августа около 08:00 в Хачмазский РУП поступила информация о том, что житель Хачмаза Сейидага Ахмедов получил ранение в результате выстрела из огнестрельного оружия.
Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе предварительного расследования установлено, что С.Ахмедов был ранен из охотничьего ружья жителем района Рагифом Манафовым.
Р.Манафов был задержан сотрудниками полиции, у него изъяли оружие, которое он использовал при совершении преступления.
По факту возбуждено уголовное дело.
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