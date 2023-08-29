https://news.day.az/society/1593393.html Синоптики предупреждают
Синоптики предупреждают
С вечера 29 августа и до утра 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, местами ливневого характера, грозы.
Как сообщили во вторник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, к ночи временами - до 20-23 м/с.
Температура воздуха ночью составит 19-23 градуса, днем - 24-28 градусов тепла.
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