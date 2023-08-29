В Азербайджане снимается запрет на рыбную ловлю

В Азербайджане первого сентября истекает срок моратория на ловлю рыбы, введенного с первого мая в связи с нерестом.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на совместную информацию Службы охраны биоразнообразия и Управления полиции на водном транспорте, граждане, желающие заниматься промышленным рыболовством, не должны использовать во время охоты химические, ядовитые и взрывчатые вещества, а также запрещенные законом охотничьи инструменты, такие как синтетическая сетка, электрический ток, острый крючок. Лица, использующие запрещенные законодательством орудия охоты, будут привлечены к уголовной ответственности Управлением полиции на водном транспорте.

Все желающие заниматься промышленным рыболовством должны получить соответствующее разрешение, обратившись в окно министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в центре ASAN № 5. Их лодки должны быть надлежащим образом зарегистрированы, а информация о ежедневном рыболовном промысле должна быть внесена в журнал учета, в котором содержатся записи о пойманных рыбах и других водных биоресурсах.

Отметим, что лица, виновные в нарушении правил охоты, в том числе незаконном вылове рыбы и других водных биоресурсов, несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.