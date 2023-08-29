В Гядабее произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, вблизи села Арикдам района грузовик марки "КамАЗ" съехал с дороги и упал с моста. В результате аварии водитель Рамиз Рзаев скончался на месте происшествия, а его пассажир Азер Гулиев получил ранения и был госпитализирован.

По факту проводится расследование.