https://news.day.az/society/1593400.html В Гядабее произошло ДТП - есть погибший и раненый
В Гядабее произошло ДТП - есть погибший и раненый
В Гядабее произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, вблизи села Арикдам района грузовик марки "КамАЗ" съехал с дороги и упал с моста. В результате аварии водитель Рамиз Рзаев скончался на месте происшествия, а его пассажир Азер Гулиев получил ранения и был госпитализирован.
По факту проводится расследование.
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