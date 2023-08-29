Землетрясение в Азербайджане

В Азербайджане произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, по данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение было зафиксировано на границе Масаллы-Джалилабад в 30 км к юго-востоку от сейсмостанции Джалилабад.

Землетрясение в эпицентре ощущалось, как свыше 4 балла, в близлежащих районах до 4-3 баллов.