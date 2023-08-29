https://news.day.az/society/1593413.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В Азербайджане произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, по данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение было зафиксировано на границе Масаллы-Джалилабад в 30 км к юго-востоку от сейсмостанции Джалилабад.
Землетрясение в эпицентре ощущалось, как свыше 4 балла, в близлежащих районах до 4-3 баллов.
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