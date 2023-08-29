Внесены изменения в технический регламент об адресном реестре

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Технический регламент о механизме ввода информации в информационную систему, обеспечивающую функционирование адресного реестра, и использовании этой информации", утвержденный постановлением от 13 октября 2014 года.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в информационной системе Реестра адресов подъездам нежилых зданий будет присваиваться адрес.