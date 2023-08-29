https://news.day.az/society/1593424.html Внесены изменения в технический регламент об адресном реестре
Внесены изменения в технический регламент об адресном реестре
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Технический регламент о механизме ввода информации в информационную систему, обеспечивающую функционирование адресного реестра, и использовании этой информации", утвержденный постановлением от 13 октября 2014 года.
Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, в информационной системе Реестра адресов подъездам нежилых зданий будет присваиваться адрес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре