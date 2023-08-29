В Азербайджане утверждены нормы обеспечения работников прокуратуры форменным обмундированием и знаками различия.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Отметим, что знаки различия выдаются работникам прокуратуры сроком на 2 года на каждую форму одежды. С учетом направлений деятельности в органах прокуратуры вместо очередной специальной форменной одежды может быть предоставлена денежная компенсация в порядке, установленном Генеральным прокурором. по согласованию с министерством финансов Азербайджана.