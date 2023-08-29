В Азербайджане пропали двое молодых ученых

Молодые ученые Эльнур Наджиев и Эмиль Джабраилов пропали в направлении Губа-Исмаиллы.

Как сообщили в МВД, в связи с указанными лицами в полицию было направлено обращение, в отношении них объявлен розыск и принимаются меры по их обнаружению, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Предполагается, что пропавшие без вести поднялись на гору c Губинского направления.