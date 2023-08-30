https://news.day.az/society/1593519.html В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили
В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили
В Бинагадинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, что авария зафиксирована в поселке Биладжары на улице Микаилова.
Так, автомобиль марки "BMW" врезался в грузовик. В результате происшествия легковой автомобиль пришел в негодность.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции. Детали инцидента расследуются.
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