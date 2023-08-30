В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили

В Бинагадинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, что авария зафиксирована в поселке Биладжары на улице Микаилова.

Так, автомобиль марки "BMW" врезался в грузовик. В результате происшествия легковой автомобиль пришел в негодность.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. Детали инцидента расследуются.