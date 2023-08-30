https://news.day.az/society/1593536.html Заторы на дорогах Баку
Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.
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