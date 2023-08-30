https://news.day.az/society/1593581.html В некоторых местах будет ограничена подача воды
В некоторых местах будет ограничена подача воды
Из-за аварии на магистральном водопроводе сегодня будет частично ограничена подача питьевой воды в городе Сумгайыт, поселках Ени Яшма, Гаджи Зейналабдин Тагиев, Мушвигабад, а также в Абшеронском районе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.
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