В некоторых местах будет ограничена подача воды

Из-за аварии на магистральном водопроводе сегодня будет частично ограничена подача питьевой воды в городе Сумгайыт, поселках Ени Яшма, Гаджи Зейналабдин Тагиев, Мушвигабад, а также в Абшеронском районе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.