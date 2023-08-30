https://news.day.az/society/1593592.html ДТП на территории т/ц "Садарак" - есть погибший
ДТП на территории т/ц "Садарак" - есть погибший
На территории торгового центра "Садарак" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Pravda.az, автомобиль сбил Сулейманова Самира Габиль оглы. Пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.
По данному факту в Гарадагском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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