ДТП на территории т/ц "Садарак"
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На территории торгового центра "Садарак" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Pravda.az, автомобиль сбил Сулейманова Самира Габиль оглы. Пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

По данному факту в Гарадагском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.