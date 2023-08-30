Одна из станций метрополитена перейдет на усиленный режим работы

На станции "Гянджлик" Бакинского метрополитена 31 августа будет изменен режим работы в связи с матчем раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА футбольного клуба "Карабах".

Как передает Day.Az, в соответствии с оперативным планом работы Бакинского метрополитена во время проведения в столице массовых мероприятий, накануне матча на станции, расположенной недалеко от Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова, будет введен усиленный режим работы.

Учитывая большой интерес болельщиков к предстоящему матчу, на станции, которая будет работать в усиленном режиме, будет составлен график дежурств для обеспечения беспрепятственного прохода зрителей на арену и обеспечения мер безопасности.

Будут предусмотрены резервные поезда, чтобы пассажиры могли безопасно и комфортно добраться домой после окончания матча. Будет усилено движение поездов. График движения поездов будет скорректирован в соответствии с требованиями летнего режима работы. При необходимости на линию будут выведены резервные поезда.

На станциях Бакинского метрополитена "28 мая" и "Нариманов" также будут применены соответствующие механизмы контроля.