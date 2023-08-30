Пограничники задержали нарушителей грузино-азербайджанской границы

30 августа в 07:20 на служебном участке пограничной заставы погранотряда "Шамкир" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики, расположенном вблизи села Садыглы Агстафинского района, пограничным нарядом были задержаны граждане Алжирской Народно-Демократической Республики Амаир Зиане (1969 года рождения) и Белхатыр Мохаммед-Фодил (1999 года рождения), пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики и незаконно перебраться на территорию Грузии.

Об этом сообщили в среду Day.Az в ГПС Азербайджана.

"В ходе расследования установлено, что задержанные официально приехали в нашу страну, намереваясь нарушить государственную границу и перебраться из Азербайджана в Грузию, а оттуда в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.