В Баку пройдут международные учения по чрезвычайным ситуациям
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В столице Азербайджана планируется проведение международных учений "Баку-2023".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.

В учениях предусматривается участие спасательных сил соответствующих структур по управлению чрезвычайными ситуациями государств-членов Организации тюркских государств.