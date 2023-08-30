https://news.day.az/society/1593664.html В Баку пройдут международные учения по чрезвычайным ситуациям
В Баку пройдут международные учения по чрезвычайным ситуациям
В столице Азербайджана планируется проведение международных учений "Баку-2023".
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.
В учениях предусматривается участие спасательных сил соответствующих структур по управлению чрезвычайными ситуациями государств-членов Организации тюркских государств.
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