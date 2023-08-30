Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 31 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.