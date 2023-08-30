AZAL и Фонд «YAŞAT» подписали соглашение о сотрудничестве

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) и Фонд "YAŞAT" подписали Меморандум о сотрудничестве, передает в среду Day.Az со ссылкой на AZAL.

Документ подписан 30 августа первым вице-президентом ЗАО AZAL Самиром Рзаевым и главой Фонда "YAŞAT", ветераном Карабахской войны Эльвином Гусейновым.

Данный документ о сотрудничестве предусматривает поддержку авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" социальных проектов Фонда.

В рамках социальной ответственности это сотрудничество внесет реальный вклад в улучшение качества жизни соответствующей категории лиц со стороны AZAL и Фонда "YAŞAT".