https://news.day.az/society/1593765.html В Хызинском районе принимаются меры в связи с подтопленными домами - ФОТО - ВИДЕО
В Хызинском районе принимаются меры в связи с подтопленными домами - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в связи с интенсивными дождями в поселке Гилязи Хызинского района некоторые частные жилые дома подверглись подтоплению.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с этой информацией соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны были немедленно привлечены к работам по ликвидации последствий, вызванных осадками.
Силами МЧС продолжаются необходимые мероприятия по отводу воды с подтопленных приусадебных участков частных жилых домов.
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