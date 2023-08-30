В Хызинском районе принимаются меры в связи с подтопленными домами

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в связи с интенсивными дождями в поселке Гилязи Хызинского района некоторые частные жилые дома подверглись подтоплению.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с этой информацией соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны были немедленно привлечены к работам по ликвидации последствий, вызванных осадками.

Силами МЧС продолжаются необходимые мероприятия по отводу воды с подтопленных приусадебных участков частных жилых домов.