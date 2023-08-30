https://news.day.az/society/1593773.html В Азербайджане пройдут апелляционные собеседования в рамках приема на работу учителей
В Азербайджане пройдут апелляционные собеседования в рамках приема на работу учителей
Апелляционные собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей будут организованы 4-5 сентября в онлайн-формате через платформу Microsoft Teams.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Центре человеческих ресурсов Института образования Азербайджана.
Было отмечено, что информация об апелляционных собеседованиях будет отправлена на личные страницы кандидатов в ближайшие дни.
Соответствующая ссылка будет отправлена на адреса электронной почты кандидатов за день до даты, которая будет указана на их личных страницах.
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