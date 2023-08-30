В Азербайджане утверждены требования в связи с сооружениями по сбору сточных вод

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к строениям и сооружениям, в которых будут собираться сточные воды из нежилых помещений на территориях, где отсутствуют централизованные канализационные сети, с учетом их эксплуатационного назначения".

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

В частности, согласно постановлению, сточные воды, образующиеся в промышленных (производственных) зданиях, медицинских учреждениях инфекционного назначения и бактериологических лабораториях, расположенных на территориях, не имеющих централизованных канализационных сетей, должны сбрасываться в сточные колодцы после очистки на локальных очистных сооружениях. Стены и дно сточных колодцев, предназначенных для сброса сточных вод, образующихся в нежилых помещениях, расположенных на территориях, не имеющих централизованных канализационных сетей, должны быть гидроизолированы, а строительство этих колодцев должно осуществляться в соответствии с требованиями технического нормативного правового акта в этой сфере.