Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от моста "Чермет" в сторону станции метро "20 Января";
3. Круг "20 января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";
6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";
7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
8. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга) наблюдается затор.
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