Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от моста "Чермет" в сторону станции метро "20 Января";

3. Круг "20 января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";

6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";

7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

8. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга) наблюдается затор.