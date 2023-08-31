https://news.day.az/society/1593882.html Еще одну группу учителей экзаменуют сегодня
Еще одну группу учителей экзаменуют сегодня
Сегодня тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ресурсный Центр Института образования, экзамен пройдет в два этапа.
В целом, в процессе ожидается участие более 2800 учителей.
Отметим, что этап собеседований пройдет в онлайн-форме.
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