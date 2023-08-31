Еще одну группу учителей экзаменуют сегодня

Сегодня тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ресурсный Центр Института образования, экзамен пройдет в два этапа.

В целом, в процессе ожидается участие более 2800 учителей.

Отметим, что этап собеседований пройдет в онлайн-форме.