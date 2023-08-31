Подачу газа ограничат в 7 районах

Ограничена подача газа в Самухском, Газахском, Агдашском, Загатальском, Физулинском, Ярдымлинском районах.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 31 августа с 09:00 на газопроводе, питающемся от газораспределительной станции "Алабашлы", ведутся работы по обновлению, на измерительных узлах "Алиабад" и "Физули-Горадиз" - испытательные работы. Подача газа приостановлена ​​в связи с подъемом газопровода на опоры в Сабунчинском районе, а также ремонтными работами, проводимыми на газораспределительной станции "Ярдымлы".

В период проведения работ временно ограничено газоснабжение Самухского, Газахского, Агдашского, Загатальского, Физулинского районов, а в Ярдымлинском районе подача газа будет приостановлена полностью. Также временно прекращена подача газа в массив Албалылыг поселка Бильгях Сабунчинского района Баку.