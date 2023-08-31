Изменен скоростной лимит на одном из проспектов Баку
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Ограничение скорости на столичном проспекте Кара Караева снижено с 60 км/ч до 50 км/ч.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, на данном участке установлены соответствующие дорожные знаки.