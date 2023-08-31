Стало известно количество вакантных мест в вузах

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны. В конкурсе по выбору специальностей принял участие 70 301 человек, из них студентом стал 51 941.

Как сообщает Day.Az, после объявления результатов было обнародовано число оставшихся вакантных мест:

по I группе - 1 753;

по II группе - 357;

по III группе - 1 174;

по IV группе - 234;

по V группе - 383.

Список вакантных плановых мест в вузы будет опубликован в 7-м номере журнала "Абитуриент" до конца недели.

В ГЭЦ сообщили, что отбор на вакантные места будет проводиться онлайн с 4 по 9 сентября.