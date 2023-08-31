Синоптики рассказали о прогнозе погоды на сентябрь

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в сентябре будет близка к климатической норме.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Прогнозируется, что количество осадков за месяц в основном будет близко к климатической норме, а в некоторых районах, вероятно, немного больше нормы.

В первые дни первой декады сентября дожди ожидаются в основном в северных и западных районах. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 21-24 градуса тепла (ночью - 19-24, днем - 24-29, в некоторые дни - 33 градусов тепла), что близко к климатической норме (на 1-2 градуса выше). Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах немного больше нормы (норма - 12-23 мм).

В городе Нахчыван, Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-23 градусов тепла (ночью - 14-19, днем - 23-28, в некоторые дни - 30-35 градусов тепла), что немного выше климатической нормы. Количество месячных осадков ожидается близким к норме (норма - 7-13 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбойском, Ходжалинском, Ходжавендском, Агдамском, а также Дашкесанском и Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит 15-19 градусов тепла (ночью - 11-16, днем - 18-23, в некоторые дни - 25-28 градуса тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков ожидается близким к норме (норма - 34-50 мм).

В Восточном Зангезуре, Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском, Зангиланском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 17-20 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, днем - 18-23 градуса тепла, в некоторые дни - до 27 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 29-37 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахском, Гянджинском, Тертерском, Физулинском районах ожидается на уровне 19-21 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, днем - 22-27 градусов тепла, а в некоторые дни - 30-33 градусов тепла. Количество месячных осадков ожидается немного выше климатической нормы (норма - 17-44 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах ожидается на уровне 18-20 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 14-19 градуса тепла, днем - 20-25 градусов тепла, а в некоторые дни - до 30 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах немного выше нормы (норма - 33-120 мм).

В Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-23 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 18-23 градусов тепла, днем - 25-30 градусов тепла, а в некоторые дни - 34 градуса тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма - 14-38 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском, Джалилабадском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 19-22 градусов тепла, что немного выше климатической нормы. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 17-22 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла, а в некоторые дни - до 32 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах немного выше (норма - 50-199 мм).