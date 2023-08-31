Концепция DOST будет внедрена в Молдове

Модель (концепция) азербайджанских центров DOST будет применена в Молдове.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом было сказано на собрании правления агентства DOST.

На собрании, прошедшем под председательством председателя правления агентства Фарида Мамедова было отмечено, что в связи с этим сформирована рабочая группа в соответствии с Планом действий, подписанным между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социальной защиты Молдовы.

В рамках обмена опытом между агентством DOST и Национальным фондом социального страхования, агентством Молдовы, ответственным за социальное обеспечение, до сих пор было проведено несколько встреч в онлайн-формате в рамках рабочей группы, а также с участием представителей Молдовы.

Начальник юридического департамента агентства DOST Азер Рагимов выступил с отчетом о деятельности рабочей группы, созданной для внедрения модели (концепции) центров DOST в Молдове. Было отмечено, что ведется интенсивная работа по анализу 85 наименований представленных Молдовой услуг, относящихся к Национальной кассе. Продолжается формирование концептуального документа по основным направлениям, согласованным рабочей группой, и ожидается, что окончательный документ будет представлен к ноябрю.

На заседании ведущий специалист отдела анализа департамента финансов и бухгалтерского учета Нармина Камал и главный специалист отдела закупок департамента закупок и обеспечения Нурлан Намазлы представили отчеты о финансово-хозяйственной деятельности агентства DOST.