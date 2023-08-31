Посольство Азербайджана в Турции обратилось к лицам, поступившим в турецкие вузы

Иностранные студенты, которые начинают обучение в Турции, могут получить медицинскую страховку, подав заявление в Агентство социального обеспечения Турции в течение трех месяцев с даты их первой регистрации в университете.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщил Совет по образованию посольства Азербайджанской Республики в Турции.

Было отмечено, что студенты не смогут быть застрахованы агентством в период обучения, если они не подадут письменное заявление в университеты в течение трех месяцев с даты их первой регистрации.