https://news.day.az/society/1594046.html Посольство Азербайджана в Турции обратилось к лицам, поступившим в турецкие вузы
Посольство Азербайджана в Турции обратилось к лицам, поступившим в турецкие вузы
Иностранные студенты, которые начинают обучение в Турции, могут получить медицинскую страховку, подав заявление в Агентство социального обеспечения Турции в течение трех месяцев с даты их первой регистрации в университете.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщил Совет по образованию посольства Азербайджанской Республики в Турции.
Было отмечено, что студенты не смогут быть застрахованы агентством в период обучения, если они не подадут письменное заявление в университеты в течение трех месяцев с даты их первой регистрации.
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