На сколько процентов заполнен план по приему в вузы?

План по приему в вузы заполнен на 93,94%.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в вузы поступил 51 941 человек (в том числе, 6 592 суббакалавров).

24 594 человек (в т.ч., 1 389 суббакалавров) поступили по госзаказу, 27 347 человек (в т.ч., 5 203 суббакалавров) - на платной основе.

С 4 по 9 сентября будет проведен выбор специальности на вакантные плановые места.

Плановые места больше всего заполнены во второй группе специальностей (98.35%).