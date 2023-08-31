https://news.day.az/society/1594078.html На сколько процентов заполнен план по приему в вузы?
На сколько процентов заполнен план по приему в вузы?
План по приему в вузы заполнен на 93,94%.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в вузы поступил 51 941 человек (в том числе, 6 592 суббакалавров).
24 594 человек (в т.ч., 1 389 суббакалавров) поступили по госзаказу, 27 347 человек (в т.ч., 5 203 суббакалавров) - на платной основе.
С 4 по 9 сентября будет проведен выбор специальности на вакантные плановые места.
Плановые места больше всего заполнены во второй группе специальностей (98.35%).
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