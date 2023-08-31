https://news.day.az/society/1594090.html В Баку произошел пожар в жилом доме
В Баку произошел пожар в жилом доме
В Баку произошел пожар в жилом доме.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщило МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что пожар произошел на лестничной клетке 2-го этажа пятиэтажного жилого дома в Наримановском районе города Баку. В результате пожара сгорели 11 счетчиков электроэнергии.
Во время пожара были эвакуированы 8 жителей дома.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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