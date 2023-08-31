В Баку произошел пожар в жилом доме.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщило МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что пожар произошел на лестничной клетке 2-го этажа пятиэтажного жилого дома в Наримановском районе города Баку. В результате пожара сгорели 11 счетчиков электроэнергии.

Во время пожара были эвакуированы 8 жителей дома.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.