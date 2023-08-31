В регионах Азербайджана будет дождливо и ветрено
Начиная с дневных часов 2 сентября и до утра 4 сентября в северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются ливни и грозы.
Как передает Day.Az, об этом сказал директор Гидрологического центра Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.
По его словам, в Балакене, Шеки, Огузе, Габале, Губе, Гусаре, некоторых низменных районах, а также в Газахе, Гяндже, Карабахе, Восточном Зангезуре ожидается сильный ветер.
Местами скорость восточного ветра будет составлять до 20-25 м/с.
Из-за интенсивных дождей на реках Катехчай, Кюрмюкчай, протекающих по территории Балакен-Шекинского региона, на реках Гёйчай, Гирдиманчай, протекающих по территории Огуз-Габалинского региона, на реке Вельвеличай и других реках Губа-Гусарского региона ожидаются кратковременные паводки и сели.
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