В регионах Азербайджана будет дождливо и ветрено

Начиная с дневных часов 2 сентября и до утра 4 сентября в северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются ливни и грозы.

Как передает Day.Az, об этом сказал директор Гидрологического центра Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

По его словам, в Балакене, Шеки, Огузе, Габале, Губе, Гусаре, некоторых низменных районах, а также в Газахе, Гяндже, Карабахе, Восточном Зангезуре ожидается сильный ветер.

Местами скорость восточного ветра будет составлять до 20-25 м/с.

Из-за интенсивных дождей на реках Катехчай, Кюрмюкчай, протекающих по территории Балакен-Шекинского региона, на реках Гёйчай, Гирдиманчай, протекающих по территории Огуз-Габалинского региона, на реке Вельвеличай и других реках Губа-Гусарского региона ожидаются кратковременные паводки и сели.