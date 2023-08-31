https://news.day.az/society/1594111.html Крупное ДТП в Шамкире - есть погибшие и пострадавшие
Крупное ДТП в Шамкире - есть погибшие и пострадавшие
В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на шамкирском участке магистрали Баку-Газах.
Легковой автомобиль марки "Мерседес" съехал с дороги и опрокинулся.
Два человека погибли на месте происшествия.
Еще три человека госпитализированы с травмами.
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