Крупное ДТП в Шамкире
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В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на шамкирском участке магистрали Баку-Газах.

Легковой автомобиль марки "Мерседес" съехал с дороги и опрокинулся.

Два человека погибли на месте происшествия.

Еще три человека госпитализированы с травмами.