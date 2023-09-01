Заторы на дорогах Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Ак.Гасана Алиева;
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
7. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";
10. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".
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