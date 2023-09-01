Тяжелое ДТП в Сиязанском районе

В Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на участке дороги Баку-Губа, проходящем по территории города Сиязань. В результате столкновения двух легковых автомобилей 2 человека погибли, 5 получили ранения.

Сообщается, что среди погибших - жители села Беюк Хямья Сиязанского района -37-летний Самит Амиров и его 3-летний ребенок Эльнур Амирли.

Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

По факту проводится расследование.