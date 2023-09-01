https://news.day.az/society/1594182.html В одном из районов будет ограничена подача газа
В одном из районов будет ограничена подача газа
Сегодня в Бинагадинском районе будет частично ограничена подача газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону с 10:00 1 сентября будет ограничено газоснабжение на улицах А.Зейналлы и Физули.
Газоснабжение будет также временно отключено в связи с ремонтно-монтажными работами на территории DSK yolu в поселке Баладжары, на улицах М.С.Ордубади и М.Асланова.
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