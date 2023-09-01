Сегодня, 1 сентября агентство международной информации Trend отмечает свое 28-летие.

За 28 лет своей деятельности Trend стал одним из лидеров регионального медиапространства, проделав путь от небольшого информагентства до международной независимой медиагруппы с штаб-квартирой в Баку, дочерними компаниями в Европе и совместными прпектами с ведущими зарубежными СМИ. Trend предлагает широкий спектр информационных продуктов своим читателям и подписчикам по всему миру.

Благодаря непосредственному вниманию и заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане сформировалась благоприятная среда для развития СМИ, вырос авторитет отечественной журналистики. Именно эти факторы стали фундаментом для успешного пути Trend в азербайджанском и международном информационном пространстве.

За 28 лет в агентстве сформирована профессиональная группа разработчиков, уникальные IT-продукты которой позволили Trend идти в ногу с мировыми тенденциями и закрепиться в ряду авторитетных международных медиа. На сегодняшний день сотни ежедневных новостей агентства перепечатываются в ведущих транснациональных медиа. Кроме того, АМИ Trend учредило несколько дочерних информационных проектов в Европе, которые уже активно развиваются и находят своего читателя.

Интересны и последние проекты агентства. В рамках прошедшего в этому году в Шуше Глобального Медиафорума состоялась презентация двух совместных проектов АМИ Trend - с влиятельным турецким информационным агентством Demirören (DHA), а также же с авторитетной Группой, объединяющей европейские медиа. А чуть позже в Баку прошла церемония открытия центрального офиса медиа-платформы Turkic.World, являющейся совместным проектом АМИ Trend и турецкой медиагруппы Albayrak. Медиа-платформа Turkic.World была представлена на медиа-форуме Тюркского совета в Стамбуле в 2021 году.

Коллектив медиа-компании Day.Az поздравляет своих коллег из АМИ Trend и желает им творческих успехов и хороших новостей!