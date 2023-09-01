Европейская Азербайджанская Школа начала новый учебный год

Европейская Азербайджанская Школа объявила открыта 2023-2024 учебный год 28 августа 2023 года.

Школа приветствовала своих студентов и объявила о начале нового учебного года торжественной церемонией, организованной в обоих корпусах школы.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Республики Азербайджан в начальном корпусе школы. После приветствия студентов, родителей и учителей, руководство школы пожелало всей семье ЕАШ успеха и процветания в новом учебном году. Они говорили о важности образования, о значимой роли науки и образования в жизни детей, и вдохновляли студентов уверенно двигаться к новым уровням образования.

Позже студенты школы поздравили своих друзей и участников мероприятия стихами, песнями и другими выступлениями. Хасан Зейналов, выпускник 2023 года нашей школы, принял участие в открытии церемонии и пожелал детям успеха. Хасан Зейналов, который отметил, что он поступил в Дубайский университет Миддлсекс, поделился своими впечатлениями о годах обучения в ЕАШ и рассказал о вкладе работы и образования в жизнь детей.

Особенно заметна была радость детей, поступающих в первый класс, в первый день школы. Первый день долгой учебной жизни, которая их ожидала, оказался незабываемым для первых.

Наконец, после первого звонка дети направились в классы.

Церемония открытия, организованная в здании среднего образования школы, началась с исполнения Государственного гимна Республики Азербайджан. Позднее администрация школы поприветствовала студентов, родителей и учителей и выразила радость увидеть их снова в новом учебном году. Выступления студентов создали праздничное настроение в аудитории.

Позже было показано видео о университетах и поступлении выпускников 2023 года Европейской Азербайджанской школы.

Выпускники ЕАШ 2023 года продемонстрировали 100% успех и были приняты в различные университеты по всему миру. Этот впечатляющий результат стал возможным благодаря усилиям как студентов, так и преподавателей.

Внимание было обращено на выдающихся выпускников 2023 года, на Хасана Зейналова, который поступил в Дубайский университет Миддлсекс, и на студентку Конкордийского университета Айлу Ахмадову. В своих трогательных речах они поделились своими учебными путешествиями, подчеркнув решающую роль, которую школа сыграла в формировании их всестороннего развития.

После первого звонка студенты направились в классы, начав новый учебный год.

Европейская Азербайджанская школа желает всем студентам успехов в новом учебном году!