В Гусаре автомобиль врезался в дерево

В Гусарском районе автомобиль марки ВАЗ врезался в дерево на обочине дороги, один из пассажиров пострадал.

Об этом Day.Az сообщает пресс-служба МЧС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бала Гусар Гусарского района. В результате аварии один из пассажиров оказался заблокированным в автомобиле.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи.