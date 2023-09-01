https://news.day.az/society/1594251.html В Гусаре автомобиль врезался в дерево - есть пострадавший
В Гусаре автомобиль врезался в дерево - есть пострадавший
В Гусарском районе автомобиль марки ВАЗ врезался в дерево на обочине дороги, один из пассажиров пострадал.
Об этом Day.Az сообщает пресс-служба МЧС.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бала Гусар Гусарского района. В результате аварии один из пассажиров оказался заблокированным в автомобиле.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи.
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