Вниманию водителей

- будет перекрыто движение на одной из дорог

На участке между 10-м и 68-м километрами автодороги Баку - Шамахы - Евлах проводятся работы по нанесению разметки, а на участке между 10-м и 120-м километрами - ремонт и замена металлических заграждений, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, работы будут осуществляться до 23:00. Движение транспортных средств на указанных участках дороги будет частично ограничено.

"Водителям рекомендуется соблюдать осторожность при движении по этой дороге в вышеуказанное время, следовать требованиям временных дорожных знаков и правилам дорожного движения", - отмечается в сообщении.