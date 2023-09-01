Проводится линия электропередачи на дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, протяженность линии электропередачи на первоначальном этапе составит 1500 метров.

В настоящее время проводится линия протяженностью 1,5 км от подстанции "Агдам 2" мощностью 110/35/10 киловатт к участку дороги Агдам-Ханкенди, месту нахождения продовольственных грузов, доставленных Азербайджанским обществом Красного Полумесяца. Здесь должны быть установлены 34 осветительных столба, 20 из которых уже установлены. Завершение работ ожидается к концу дня. Данный участок будет обеспечен бесперебойным электроснабжением непосредственно с подстанции "Агдам 2".

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общества Красного Полумесяца отправило 40 тонн муки проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения. В настоящее время машины с гуманитарным грузом ожидают пропуска у поста российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди. К командованию российского миротворческого контингента было предпринято обращение с целью создания условий для доставки продовольственного груза в Ханкенди.