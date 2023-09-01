Пограничники перехватили контрабанду наркотиков из Ирана

Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Согласно информации, 31 августа в 00:15 на служебной территории пограничной заставы вблизи села Бёюк Бахманлы Физулинского района пограничным отрядом "Горадиз" Государственной пограничной службы была предотвращена попытка контрабанды наркотиков в Азербайджан из Исламской Республики Иран.

Отмечается, что в результате оперативных мероприятий были задержаны в качестве нарушителей границы жители Физулинского района Мамедов Сурхай Али оглу и Мамедов Магомед Керим оглу. В ходе досмотра у них было найдено и изъято наркотическое вещество марихуана весом 14 кг 300 г.

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.