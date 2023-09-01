https://news.day.az/society/1594375.html Принято новое решение суда в связи с имуществом Акифа Човдарова
Принято новое решение суда в связи с имуществом Акифа Човдарова
Сегодня в Бакинском апелляционном суде было принято новое решение в связи с имуществом бывшего начальника упраздненного министерства национальной безопасности Акифа Човдарова.
Как передает в пятницу Day.Az, данное решение был озвучено на заседании под председательством судьи Мирзали Аббасова.
Согласно новому решению, многомиллионное имущество Човдарова, включая рынок "8-й км", было конфисковано в пользу государства.
Напомним, что А. Човдаров был арестован в 2015 году и приговорен Бакинским военным судом к 12 годам лишения свободы. Он был отпущен на свободу по амнистии в 2020 году.
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