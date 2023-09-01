https://news.day.az/society/1594396.html В Нахчыване грузовик сбил 13-летнего велосипедиста
В Нахчыване грузовик сбил 13-летнего велосипедиста
В Нахчыване грузовик сбил 13-летнего подростка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в районе села Салтаг Джульфинского района.
Житель села Алиев Садиг Гусейн оглу был сбит грузовиком во время езды на велосипеде.
Получивший тяжелые травмы подросток скончался по дороге в больницу
По данному факту проводится расследование.
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