В Нахчыване грузовик сбил 13-летнего велосипедиста
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В Нахчыване грузовик сбил 13-летнего подростка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в районе села Салтаг Джульфинского района.

Житель села Алиев Садиг Гусейн оглу был сбит грузовиком во время езды на велосипеде.

Получивший тяжелые травмы подросток скончался по дороге в больницу

По данному факту проводится расследование.