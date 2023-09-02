Карабахский Региональный центр DOST приступил к оказанию услуг населению

Карабахский Региональный центр DOST приступил к оказанию услуг гражданам.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, граждане могут пользоваться услугами центра пять дней в неделю с 9:00 до 18:00.

В Карабахском Региональном центре DOST по принципу "единого окна" предоставляются 159 услуг по 15 направлениям. В первый день в Карабахском Региональном центре DOST были оказаны услуги 208 гражданам.

Четырехэтажное здание центра, открывшееся недавно при участии Президента Ильхама Алиева, отвечает самым высоким требованиям. Здесь работают 123 сотрудника, задействованы 50 волонтеров по программе "Волонтер DOST". В среднем в течение дня Центр способен принять 650-700 граждан.

Отметим, что в зону охвата Карабахского Регионального центра DOST входят девять административных районов. Услуги будут оказываться более 900 тысячам жителей, из которых 220 тысяч - лица, охваченные социальной защитой.